Макрида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Андрей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Меньшой Игнатьев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Меньшой Игнатьев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Меньшой Игнатьев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Меньшой Игнатьев
Смерть
Неизвестно