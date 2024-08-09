Макрида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Меньшой Игнатьев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Меньшой Игнатьев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Меньшой Игнатьев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Меньшой Игнатьев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Меньшой Игнатьев

Смерть
Неизвестно

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