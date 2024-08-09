Дмитрий Меньшой Игнатьев
Место рожденияВасильково
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Игнатий Юрьев Егоров
Мать: Дарья Панкратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макрида Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Андрей Дмитриев
Мать ребёнка: Макрида Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Макрида Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Яков Дмитриев
Мать ребёнка: Макрида Иванова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Макрида Иванова
Смерть
Неизвестно