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Дмитрий Меньшой Игнатьев

Место рождения

Васильково

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Игнатий Юрьев Егоров

Мать: Дарья Панкратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макрида Иванова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Макрида Иванова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Макрида Иванова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Макрида Иванова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Макрида Иванова

Смерть
Неизвестно

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