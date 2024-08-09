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Андрей Дмитриев

Место рождения

Васильково

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Дмитрий Меньшой Игнатьев

Мать: Макрида Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Панфил Андреев

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Смерть
Неизвестно

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