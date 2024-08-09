Андрей Дмитриев
Место рожденияВасильково
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Дмитрий Меньшой Игнатьев
Мать: Макрида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Панфил Андреев
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Смерть
Неизвестно