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Lattry Пелопид Саввич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Около 1885

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Lattry-Латри Михаил Пелопидович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
29.01.1878

Дочь: София Пелопидовна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1883

Сын: Lattry-Айвазовский Александр Пелопидович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
med. doctor
Смерть
Около 1885
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