Lattry Пелопид Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиОколо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Lattry-Латри Михаил Пелопидович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
29.01.1878
Дочь: София Пелопидовна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1883
Сын: Lattry-Айвазовский Александр Пелопидович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
med. doctor
Смерть
Около 1885