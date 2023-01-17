Lattry-Латри Михаил Пелопидович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Lattry Пелопид Саввич
Мать: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Marina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ариадна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
painter
Смерть
1942
Paris, France