Lattry-Латри Михаил Пелопидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lattry-Латри Михаил Пелопидович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Lattry Пелопид Саввич

Мать: Елена Ивановна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Marina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ариадна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
painter
Смерть
1942
Paris, France
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