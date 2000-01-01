София Пелопидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Пелопидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1878

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1878

Отец: Lattry Пелопид Саввич

Мать: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Новосельский NN

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гаянэ Ивериковна

Отец ребёнка: Микеладзе Иверико

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосельский NN

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микеладзе Иверико

Смерть
1943
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