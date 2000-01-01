София Пелопидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1878
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1878
Отец: Lattry Пелопид Саввич
Мать: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Новосельский NN
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гаянэ Ивериковна
Отец ребёнка: Микеладзе Иверико
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новосельский NN
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микеладзе Иверико
Смерть
1943