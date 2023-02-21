Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Отец

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Новосельский NN

Мать: София Пелопидовна

Смерть
1955
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