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Ольга
Ольга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1955
Пол
Женский
Отец
Новосельский NN
Мать
София Пелопидовна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Новосельский NN
Мать:
София Пелопидовна
Смерть
1955
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