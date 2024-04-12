Яков Лазарев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Лазарь Иванов
Мать: Катерина Васильева
Бракосочетание
24.02.1861
Жена: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
28.07.1863
Сын: Панеготов Евдоким Яковлевич
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1865
Сын: Антипий Яковлев
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
17.12.1866
Сын: Ананий Яковлев
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
02.05.1870
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Агафья Тимофеева
Смерть
Неизвестно