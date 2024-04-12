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Яков Лазарев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Лазарь Иванов

Мать: Катерина Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.02.1861

Жена: Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
28.07.1863

Сын: Панеготов Евдоким Яковлевич

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Антипий Яковлев

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1866

Сын: Ананий Яковлев

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1870

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Агафья Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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