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Агафья Тимофеева

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.02.1861

Муж: Яков Лазарев

Рождение ребёнка
28.07.1863

Сын: Панеготов Евдоким Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Лазарев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Антипий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Лазарев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1866

Сын: Ананий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Лазарев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1870

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Яков Лазарев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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