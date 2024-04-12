Агафья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
24.02.1861
Муж: Яков Лазарев
Рождение ребёнка
28.07.1863
Сын: Панеготов Евдоким Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Лазарев
Рождение ребёнка
1865
Сын: Антипий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Лазарев
Рождение ребёнка
17.12.1866
Сын: Ананий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Лазарев
Рождение ребёнка
02.05.1870
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Яков Лазарев
Смерть
Неизвестно