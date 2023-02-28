Панеготов Евдоким Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанеготов Евдоким Яковлевич

Панеготов Евдоким Яковлевич

avatar

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.07.1863

Дата смерти

После ?.11.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1863

Отец: Яков Лазарев

Мать: Агафья Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1896

Дочь: Феврония Евдокимовна

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Павловна

Смерть
После ?.11.1906
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close