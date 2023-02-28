Панеготов Евдоким Яковлевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1863
Дата смертиПосле ?.11.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1863
Отец: Яков Лазарев
Мать: Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
22.06.1896
Дочь: Феврония Евдокимовна
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Павловна
Смерть
После ?.11.1906