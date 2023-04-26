Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1896
Дочь: Феврония Евдокимовна
Отец ребёнка: Панеготов Евдоким Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Панеготов Евдоким Яковлевич
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно