Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1896

Дочь: Феврония Евдокимовна

Отец ребёнка: Панеготов Евдоким Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Панеготов Евдоким Яковлевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панеготов Евдоким Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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