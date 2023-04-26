Катерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

02.11.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анисья Лазарева

Отец ребёнка: Лазарь Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Александр Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.11.1845
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от Воли Божьей
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