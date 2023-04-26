Катерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти02.11.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анисья Лазарева
Отец ребёнка: Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Александр Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Иванов
Смерть
02.11.1845
Причина смерти: от Воли Божьей