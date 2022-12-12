Пьянова (Лежнева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова (Лежнева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.06.1901 ст.

Дата смерти

Около ?.06.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1927

Сын: Пьянов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Пьянов Федор Васильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Около ?.06.1962
Севастополь, Города, Таврическая губерния
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