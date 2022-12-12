Пьянова (Лежнева) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1901 ст.
Дата смертиОколо ?.06.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1927
Сын: Пьянов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Пьянов Федор Васильевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Около ?.06.1962
Севастополь, Города, Таврическая губерния