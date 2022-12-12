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Пьянов Федор Васильевич

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.05.1893 ст.

Дата смерти

06.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1893 ст.

Отец: Пьянов Василий Семенович

Мать: Пьянова Ирина Ивановна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.09.1927

Сын: Пьянов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Пьянова Татьяна Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
06.01.1943
Ермолаево, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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