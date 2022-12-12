Пьянов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1893 ст.
Дата смерти06.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1893 ст.
Отец: Пьянов Василий Семенович
Мать: Пьянова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1927
Сын: Пьянов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Пьянова Татьяна Николаевна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
06.01.1943
Ермолаево, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан