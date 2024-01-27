(Лоскутова) Мария Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1928
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Михайлович Mike
Россия
Рождение ребёнка
04.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Семен Иванович
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
08.02.1952
Сын: Коновалов Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Коновалов Семен Иванович
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Смерть
2015