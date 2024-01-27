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(Лоскутова) Мария Михайловна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1928

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Михайлович Mike

Мать: Лоскутова Анастасия (Nastya) Лукьяновна (Luke)

Россия
Рождение ребёнка
04.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Семен Иванович

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Коновалов Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Коновалов Семен Иванович

Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Смерть
2015
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