Коновалов Анатолий Семенович
Место рожденияПятигорск, Ставропольский край, Россия
Дата рождения08.02.1952
Дата смерти21.04.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1952
Отец: Коновалов Семен Иванович
Мать: Мария Михайловна
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
15.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
08.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Россия Ставропольский край г. Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Анна Ивановна
Смерть
21.04.2023