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Коновалов Анатолий Семенович

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Место рождения

Пятигорск, Ставропольский край, Россия

Дата рождения

08.02.1952

Дата смерти

21.04.2023

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1947 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1952

Отец: Коновалов Семен Иванович

Мать: Мария Михайловна

Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
15.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
08.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Россия Ставропольский край г. Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Анна Ивановна

Смерть
21.04.2023
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