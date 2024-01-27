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Коновалов Семен Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

07.04.1922

Дата смерти

28.03.1985

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1922

Отец: Коновалов Иван Трофимович

Мать: Коновалова Анна Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
04.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Михайловна

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Коновалов Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Смерть
28.03.1985
Russia, Пятигорск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснослободское кладбище Пятигорск
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