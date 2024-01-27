Коновалов Семен Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.04.1922
Дата смерти28.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1922
Россия
Рождение ребёнка
04.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Михайловна
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
08.02.1952
Сын: Коновалов Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Смерть
28.03.1985
Russia, Пятигорск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснослободское кладбище Пятигорск