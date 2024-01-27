Лоскутова (Богданова (Bogdonoff)) Анастасия (Nastya) Лукьяновна (Luke) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Богданова (Bogdonoff)) Анастасия (Nastya) Лукьяновна (Luke)

Место рождения

Турция, Карская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Богданов Лукьян

Мать: не указана

Турция, Карская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Лоскутов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Михайлович Mike

Орджоникидзевский край, г. Пятигорск, пер. Горный, 18
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Лоскутов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Михайлович Mike

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Михайлович Mike

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Михайлович Mike

Смерть
Неизвестно
Пятигорск
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