Лоскутова (Богданова (Bogdonoff)) Анастасия (Nastya) Лукьяновна (Luke)
Место рожденияТурция, Карская область
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Богданов Лукьян
Турция, Карская область
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Михайлович Mike
Орджоникидзевский край, г. Пятигорск, пер. Горный, 18
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Лоскутов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Михайлович Mike
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Михайлович Mike
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пятигорск