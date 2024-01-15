Вершинина (Вершинина) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина (Вершинина) Надежда Михайловна

Вершинина (Вершинина) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Вершинин Михаил Григорьев

Мать: Вершинина Дарья Ефремова

Бракосочетание
31.01.1865

Муж: Вершинин Алексей Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
01.04.1866

Дочь: Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1867

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1869

Сын: Вершинин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1871

Сын: Вершинин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1874

Дочь: Марья (Майя?) Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.05.1876

Сын: Вершинин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1877

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1882

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close