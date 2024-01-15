Вершинина (Вершинина) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
31.01.1865
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
01.04.1866
Дочь: Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
20.10.1867
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1869
Сын: Вершинин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1871
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1874
Дочь: Марья (Майя?) Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1876
Сын: Вершинин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
06.08.1877
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
22.04.1882
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно