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Вершинина Дарья Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1836

Сын: Вершинин Семён Михайлов

Отец ребёнка: Вершинин Михаил Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1837

Сын: Вершинин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Вершинин Михаил Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.12.1838

Сын: Вершинин Степан Михайлов

Отец ребёнка: Вершинин Михаил Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Вершинина (Вершинина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Вершинин Михаил Григорьев

Смерть
Неизвестно

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