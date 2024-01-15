Вершинина Дарья Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1836
Отец ребёнка: Вершинин Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
05.11.1837
Отец ребёнка: Вершинин Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
31.12.1838
Отец ребёнка: Вершинин Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Вершинина (Вершинина) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Вершинин Михаил Григорьев
Смерть
Неизвестно