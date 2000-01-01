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Блинов Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Блинов Иван Иванович

Мать: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Блинов Данило Ильич

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Меланья Ильинична

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна

Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна

Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Марья Ильинична

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Блинов Михайло Ильич

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Парасковья Ильинична

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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