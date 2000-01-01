Блинов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Блинов Иван Иванович
Мать: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Блинов Данило Ильич
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Меланья Ильинична
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Марья Ильинична
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Блинов Михайло Ильич
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Парасковья Ильинична
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Фроловна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно