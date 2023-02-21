Блинова Феодосия Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Блинов Данило Ильич
Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Меланья Ильинична
Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Марья Ильинична
Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Блинов Михайло Ильич
Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Парасковья Ильинична
Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович
Смерть
После 1858 ст.