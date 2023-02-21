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Блинова Феодосия Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Блинов Данило Ильич

Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Меланья Ильинична

Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Марья Ильинична

Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Блинов Михайло Ильич

Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Парасковья Ильинична

Отец ребёнка: Блинов Илья Иванович

Смерть
После 1858 ст.