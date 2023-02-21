Блинова (Шулятева) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Шулятева) Авдотья Ивановна

Блинова (Шулятева) Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Блинов Феодот Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Блинов Яков Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Блинов Аврам Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Блинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Блинов Моисей Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Блинов Илья Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Блинов Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close