Блинова (Шулятева) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1785 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Блинов Яков Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Блинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1798 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Блинов Илья Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1802 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно