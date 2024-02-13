Крючков Александр Селивёрстович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крючков Селивёрст
Мать: Крючкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючков Умерла Маленькой
Мать ребёнка: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков Александр Александрович
Мать ребёнка: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наточина (Крючкова) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1923
Дочь: Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Замерз в своей бане
Похороны
Неизвестно