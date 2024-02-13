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Крючков Александр Селивёрстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крючков Селивёрст

Мать: Крючкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючков Умерла Маленькой

Мать ребёнка: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Александр Александрович

Мать ребёнка: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наточина (Крючкова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1923

Дочь: Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Замерз в своей бане
Похороны
Неизвестно

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