Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1948
Рождение ребёнка
17.11.1954
Смерть
Неизвестно