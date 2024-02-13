Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1896 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1923

Отец: Крючков Александр Селивёрстович

Мать: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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