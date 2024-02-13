Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

19.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лужков Иван (Дед)

Мать: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючков Умерла Маленькой

Отец ребёнка: Крючков Александр Селивёрстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Александр Александрович

Отец ребёнка: Крючков Александр Селивёрстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наточина (Крючкова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Крючков Александр Селивёрстович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Александр Селивёрстович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1923

Дочь: Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Крючков Александр Селивёрстович

Смерть
19.05.1972
Причина смерти: Старость
Похороны
Неизвестно

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