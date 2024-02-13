Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти19.05.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючков Умерла Маленькой
Отец ребёнка: Крючков Александр Селивёрстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков Александр Александрович
Отец ребёнка: Крючков Александр Селивёрстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наточина (Крючкова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Крючков Александр Селивёрстович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1923
Дочь: Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Крючков Александр Селивёрстович
Смерть
19.05.1972
Причина смерти: Старость
Похороны
Неизвестно