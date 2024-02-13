Наточина (Крючкова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наточина (Крючкова) Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крючков Александр Селивёрстович

Мать: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наточин Александр

Отец ребёнка: Наточин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наточин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наточин ?

Смерть
Неизвестно

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