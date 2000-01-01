Василишина (Дьяченко) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василишина (Дьяченко) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьяченко Никита

Мать: Дьяченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василишин Виталий

Отец ребёнка: Василишин Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василишин Борис

Отец ребёнка: Василишин Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василишин Иосиф

Смерть
Неизвестно
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