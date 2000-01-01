Василишина (Дьяченко) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дьяченко Никита
Мать: Дьяченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василишин Виталий
Отец ребёнка: Василишин Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василишин Борис
Отец ребёнка: Василишин Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василишин Иосиф
Смерть
Неизвестно