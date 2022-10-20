Дьяченко Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1982
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Дьяченко Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опанасенко (Дьяченко) Зинаида
Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василишина (Дьяченко) Таисия
Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяченко Владимир
Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяченко Николай
Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безручко (Дьяченко) Ольга
Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария
Рождение ребёнка
23.02.1930
Дочь: Рязанова (Дьяченко) Мария
Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария
Смерть
1982