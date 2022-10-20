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Дьяченко Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Дьяченко Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко (Курбатова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опанасенко (Дьяченко) Зинаида

Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василишина (Дьяченко) Таисия

Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяченко Владимир

Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяченко Николай

Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безручко (Дьяченко) Ольга

Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария

Рождение ребёнка
23.02.1930

Дочь: Рязанова (Дьяченко) Мария

Мать ребёнка: Дьяченко (Курбатова) Мария

Смерть
1982

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