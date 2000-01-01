Дьяченко (Курбатова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курбатов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1930
Дочь: Рязанова Мария
Отец ребёнка: Дьяченко Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьяченко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безручко Ольга
Отец ребёнка: Дьяченко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяченко Владимир
Отец ребёнка: Дьяченко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опанасенко Зинаида
Отец ребёнка: Дьяченко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяченко Николай
Отец ребёнка: Дьяченко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василишина Таисия
Отец ребёнка: Дьяченко Никита
Смерть
Неизвестно