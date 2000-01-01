Дьяченко (Курбатова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Курбатова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курбатов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1930

Дочь: Рязанова Мария

Отец ребёнка: Дьяченко Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безручко Ольга

Отец ребёнка: Дьяченко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяченко Владимир

Отец ребёнка: Дьяченко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опанасенко Зинаида

Отец ребёнка: Дьяченко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяченко Николай

Отец ребёнка: Дьяченко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василишина Таисия

Отец ребёнка: Дьяченко Никита

Смерть
Неизвестно
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