Васильев Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1853 ст.
Дочь: Васильева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Васильева Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шадёркина Феоктиста Петровна
Мать ребёнка: Васильева Ксения Дмитриевна
д. Батени, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
28.07.1862 ст.
Дочь: Васильева Олимпиада Петровна
Мать ребёнка: Васильева Ксения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно