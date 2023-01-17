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Васильев Пётр Васильевич

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Место рождения

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.11.1853 ст.

Дочь: Васильева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Васильева Ксения Дмитриевна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шадёркина Феоктиста Петровна

Мать ребёнка: Васильева Ксения Дмитриевна

д. Батени, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
28.07.1862 ст.

Дочь: Васильева Олимпиада Петровна

Мать ребёнка: Васильева Ксения Дмитриевна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ксения Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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