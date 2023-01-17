Васильева Ксения Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1853 ст.
Дочь: Васильева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Васильев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шадёркина Феоктиста Петровна
Отец ребёнка: Васильев Пётр Васильевич
д. Батени, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
28.07.1862 ст.
Дочь: Васильева Олимпиада Петровна
Отец ребёнка: Васильев Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно