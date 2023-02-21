Шадёркина (Васильева) Феоктиста Петровна
Место рожденияд. Батени, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
1857
д. Батени, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Бракосочетание
18.07.1877 ст.
д. Батени, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
25.10.1878 ст.
Дочь: Шадёркина Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Шадёркин Фёдор Иоанович
д.Батени, с. Рафайлово (Тюменская обл., Исетский р-н)
Рождение ребёнка
10.07.1881 ст.
Дочь: Шадёркина Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Шадёркин Фёдор Иоанович
д. Батени, Исетская вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Шадёркин Фёдор Иоанович
Рождение ребёнка
20.01.1887 ст.
Дочь: Шадёркина Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Шадёркин Фёдор Иоанович
Рождение ребёнка
07.11.1889 ст.
Сын: Шадёркин Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Шадёркин Фёдор Иоанович
Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.
Отец ребёнка: Шадёркин Фёдор Иоанович
Исетская вол., д. Батени (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.
Дочь: Шадёркина Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Шадёркин Фёдор Иоанович
Рождение ребёнка
04.05.1899 ст.
Дочь: Панова Таисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Шадёркин Фёдор Иоанович
Исетская вол., д. Батени (Тюменская обл.)
Смерть
Неизвестно