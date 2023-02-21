Шадёркин Пётр Фёдорович
Место рожденияИсетская вол., д. Батени (Тюменская обл.)
Дата рождения01.02.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1893 ст.
Исетская вол., д. Батени (Тюменская обл.)
Военная служба
1914
ранен/контужен, Выбыл: д. Н. Ивична, Место рождения: Тобольская губ., Ялуторовский уезд, Исетская вол., Место службы: 1-й Сибирский стрелковый полк, стрелок, Дата события: 05.10.1914
Смерть
Неизвестно