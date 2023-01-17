Шадёркин Фёдор Иоанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадёркин Фёдор Иоанович

Шадёркин Фёдор Иоанович

avatar

Место рождения

д. Батени, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шадёркин Иоанн

Мать: не указана

д. Батени, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Бракосочетание
18.07.1877 ст.

Жена: Шадёркина Феоктиста Петровна

д. Батени, Рафайловской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
25.10.1878 ст.

Дочь: Шадёркина Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Шадёркина Феоктиста Петровна

д.Батени, с. Рафайлово (Тюменская обл., Исетский р-н)
Рождение ребёнка
10.07.1881 ст.

Дочь: Шадёркина Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Шадёркина Феоктиста Петровна

д. Батени, Исетская вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шадёркин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Шадёркина Феоктиста Петровна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.01.1887 ст.

Дочь: Шадёркина Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Шадёркина Феоктиста Петровна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.11.1889 ст.

Сын: Шадёркин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Шадёркина Феоктиста Петровна

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.02.1893 ст.

Сын: Шадёркин Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Шадёркина Феоктиста Петровна

Исетская вол., д. Батени (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.

Дочь: Шадёркина Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Шадёркина Феоктиста Петровна

Рождение ребёнка
04.05.1899 ст.

Дочь: Панова Таисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шадёркина Феоктиста Петровна

Исетская вол., д. Батени (Тюменская обл.)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close