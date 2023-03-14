Петухов Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Петухов Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Петухова Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно