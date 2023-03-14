Петухов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Федор

Петухов Федор

Место рождения

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Петухов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Петухов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Петухова Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.