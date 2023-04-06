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Петухов Иван Федорович

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Место рождения

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

05.03.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Петухов Федор

Мать: не указана

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Петухов Александр Иванович

Мать ребёнка: Петухова Анна Сергеевна

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Петухов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Петухова Анна Сергеевна

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Петухов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Петухова Анна Сергеевна

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Анна Сергеевна

Смерть
05.03.1895 ст.
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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