Петухов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти05.03.1895 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Петухов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Петухов Александр Иванович
Мать ребёнка: Петухова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Петухова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Петухова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Анна Сергеевна
Смерть
05.03.1895 ст.
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область