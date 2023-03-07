Петухов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Петухов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Петухов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Петухова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Петухова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Петухов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Петухов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1915