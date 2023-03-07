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Петухов Василий Федорович

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Место рождения

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Петухов Федор

Мать: не указана

Севастьяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Петухов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Михайловна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Петухова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Михайловна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Петухова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Михайловна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Петухов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Михайловна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Петухов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Михайловна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Анастасия Михайловна

Смерть
До 1915
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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