Сизова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизова Мария Васильевна

Сизова Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Сизов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сизов Михаил

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Сизов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сизов Михаил

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Сизова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сизов Михаил

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сизова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Сизов Михаил

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сизова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сизов Михаил

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close