Сизова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Сизов Михаил
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Сизов Михаил
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Сизова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сизов Михаил
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сизова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Сизов Михаил
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сизова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сизов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сизов Михаил
Смерть
Неизвестно