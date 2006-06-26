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Керов Иван Михайлович

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Место рождения

с. Коптевка Н-Спасский район Куйбышевской области

Дата рождения

16.11.1926

Дата смерти

26.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1926

Отец: Керов Михаил Иванович

Мать: Керова Прасковья Ивановна

с. Коптевка Н-Спасский район Куйбышевской области
Рождение ребёнка
27.08.1953

Дочь: Керова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Керова Клавдия Сергеевна

Красный Гуляй
Рождение ребёнка
05.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Керова Клавдия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Керова Клавдия Сергеевна

Смерть
26.06.2006
г. Сызрань Самарской области
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