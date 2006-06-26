Керов Иван Михайлович
Место рожденияс. Коптевка Н-Спасский район Куйбышевской области
Дата рождения16.11.1926
Дата смерти26.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1926
Отец: Керов Михаил Иванович
с. Коптевка Н-Спасский район Куйбышевской области
Рождение ребёнка
27.08.1953
Дочь: Керова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Керова Клавдия Сергеевна
Красный Гуляй
Рождение ребёнка
05.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Керова Клавдия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Керова Клавдия Сергеевна
Смерть
26.06.2006
г. Сызрань Самарской области