Керова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керова Любовь Ивановна

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Место рождения

Красный Гуляй

Дата рождения

27.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1953

Отец: Керов Иван Михайлович

Мать: Керова Клавдия Сергеевна

Красный Гуляй
Рождение ребёнка
25.02.1975

Дочь: Журавлева Лилия Олеговна

Отец ребёнка: Журавлев Олег Анатальевич

Кузнецк
Рождение ребёнка
06.06.1980

Дочь: Мартьянова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Мартьянов Андрей Ильич

Сызрань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Андрей Ильич

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