Керова Любовь Ивановна
Место рожденияКрасный Гуляй
Дата рождения27.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1953
Отец: Керов Иван Михайлович
Мать: Керова Клавдия Сергеевна
Красный Гуляй
Рождение ребёнка
25.02.1975
Дочь: Журавлева Лилия Олеговна
Отец ребёнка: Журавлев Олег Анатальевич
Кузнецк
Рождение ребёнка
06.06.1980
Дочь: Мартьянова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Мартьянов Андрей Ильич
Сызрань
Бракосочетание
Неизвестно