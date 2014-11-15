Керова (Соловьева) Клавдия Сергеевна
Место рожденияс. Н-Покровка Кузоватовского района Ульяновской области
Дата рождения17.12.1929
Дата смерти15.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1929
с. Н-Покровка Кузоватовского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
27.08.1953
Дочь: Керова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Керов Иван Михайлович
Красный Гуляй
Рождение ребёнка
05.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Керов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.2014
г. Сызрань Самарской области