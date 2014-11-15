Керова (Соловьева) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керова (Соловьева) Клавдия Сергеевна

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Место рождения

с. Н-Покровка Кузоватовского района Ульяновской области

Дата рождения

17.12.1929

Дата смерти

15.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1929

Отец: Соловьев Сергей Семенович

Мать: Соловьева Екатерина Андреевна

с. Н-Покровка Кузоватовского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
27.08.1953

Дочь: Керова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Керов Иван Михайлович

Красный Гуляй
Рождение ребёнка
05.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Керов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Керов Иван Михайлович

Смерть
15.11.2014
г. Сызрань Самарской области
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