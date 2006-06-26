Керов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти29.04.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1925
Дочь: Керова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Керова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1926
Мать ребёнка: Керова Прасковья Ивановна
с. Коптевка Н-Спасский район Куйбышевской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1987