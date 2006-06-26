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Керов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

29.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1925

Дочь: Керова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Керова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1926

Сын: Керов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Керова Прасковья Ивановна

с. Коптевка Н-Спасский район Куйбышевской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Керова Прасковья Ивановна

Смерть
29.04.1987
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