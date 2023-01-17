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Евдокия Иванова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.10.1856

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван Филиппов

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1837

Муж: Никита Прокофьев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1841

Сын: Прокофий Никитин

Отец ребёнка: Никита Прокофьев

с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1842
переведены в № 14 д. Самолюбовка из д. Слободы Ельнинского уезда
Рождение ребёнка
06.06.1843

Дочь: Зайцева Марфа Никитина

Отец ребёнка: Никита Прокофьев

д. Слобода
Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Прокофьев

д. Слобода
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
05.10.1856
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни
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