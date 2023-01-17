Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти05.10.1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван Филиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1837
Муж: Никита Прокофьев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1841
Сын: Прокофий Никитин
Отец ребёнка: Никита Прокофьев
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1842
переведены в № 14 д. Самолюбовка из д. Слободы Ельнинского уезда
Рождение ребёнка
06.06.1843
Дочь: Зайцева Марфа Никитина
Отец ребёнка: Никита Прокофьев
д. Слобода
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Прокофьев
д. Слобода
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
05.10.1856
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни