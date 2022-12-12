Прокофий Никитин
Место рожденияс-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения07.07.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.07.1841
Отец: Никита Прокофьев
Мать: Евдокия Иванова
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
08.07.1841
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно