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Прокофий Никитин

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Место рождения

с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

07.07.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
07.07.1841

Отец: Никита Прокофьев

Мать: Евдокия Иванова

с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
08.07.1841
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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