Иван Филиппов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
1808
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850