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Иван Филиппов

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Место рождения

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Филипп

Мать: не указана

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
1808

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1850
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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