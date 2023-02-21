Зайцева (?) Марфа Никитина
Место рожденияд. Слобода
Дата рождения06.06.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1842
переведены в № 14 д. Самолюбовка из д. Слободы Ельнинского уезда
Рождение
06.06.1843
Отец: Никита Прокофьев
Мать: Евдокия Иванова
д. Слобода
Крещение
07.06.1843
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.02.1861
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1862
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов
Рождение ребёнка
02.02.1864
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов
Рождение ребёнка
11.03.1874
Сын: Никифор Алексеев
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов
Рождение ребёнка
16.05.1876
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов
Рождение ребёнка
18.01.1879
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов
Рождение ребёнка
17.02.1881
Сын: Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1886
Сын: Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно