Зайцева (?) Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (?) Марфа Никитина

Зайцева (?) Марфа Никитина

avatar

Место рождения

д. Слобода

Дата рождения

06.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1842
переведены в № 14 д. Самолюбовка из д. Слободы Ельнинского уезда
Рождение
06.06.1843

Отец: Никита Прокофьев

Мать: Евдокия Иванова

д. Слобода
Крещение
07.06.1843
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.02.1861

Муж: Зайцев Алексей Несторов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1862

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1864

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1874

Сын: Никифор Алексеев

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1876

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1879

Сын: Зайцев Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1881

Сын: Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов

д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1886

Сын: Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Несторов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close