Тимофей Алексеев
Место рожденияд. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения17.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1881
Отец: Зайцев Алексей Несторов
Мать: Зайцева Марфа Никитина
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
18.02.1881
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно