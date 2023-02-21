Тимофей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Алексеев

Место рождения

д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

17.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1881

Отец: Зайцев Алексей Несторов

Мать: Зайцева Марфа Никитина

д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
18.02.1881
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно