Шукшина (Горностаева) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шукшина (Горностаева) Марфа Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1893

Дата смерти

29.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1893

Отец: Горностаев Павел

Мать: Горностаева Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шукшин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шукшин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шукшин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Базайкина (Шукшина) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Шукшин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Милованкина (Шукшина) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Шукшин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Шукшина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шукшин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Шукшин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шукшин Григорий Иванович

Смерть
29.08.1978

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