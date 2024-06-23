Шукшина (Горностаева) Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1893
Дата смерти29.08.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1893
Отец: Горностаев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шукшин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Базайкина (Шукшина) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Шукшин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Милованкина (Шукшина) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Шукшин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Шукшина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шукшин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Шукшин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шукшин Григорий Иванович
Смерть
29.08.1978