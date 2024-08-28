Горностаев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горностаева) Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна
Рождение ребёнка
02.09.1893
Дочь: Шукшина (Горностаева) Марфа Павловна
Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Калапкина (Горностаева) Варвара Павловна
Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна
Рождение ребёнка
01.11.1900
Сын: Горностаев Роман Павлович
Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна
Рождение ребёнка
15.06.1909
Дочь: Стёпкина (Горностаева) Феодосия Павловна
Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна
Смерть
Неизвестно