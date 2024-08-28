Горностаев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горностаев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горностаева Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горностаева) Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горностаев Петр Павлович

Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна

Рождение ребёнка
02.09.1893

Дочь: Шукшина (Горностаева) Марфа Павловна

Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Калапкина (Горностаева) Варвара Павловна

Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна

Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Горностаев Роман Павлович

Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Горностаев Иван Павлович

Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна

Рождение ребёнка
15.06.1909

Дочь: Стёпкина (Горностаева) Феодосия Павловна

Мать ребёнка: Горностаева Наталья Павловна

Смерть
Неизвестно

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